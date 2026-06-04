Corrientes: un colectivo de larga distancia chocó un búfalo y el chofer fue hospitalizado

Un grave incidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional N° 118, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de San Miguel. Un transporte de larga distancia embistió a un búfalo suelto sobre la calzada y terminó inclinado en la banquina.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:35 de este jueves 4, en un tramo sin iluminar en RN118, a tres kilómetros del acceso a de San Miguel, donde circulaba un ómnibus perteneciente a la firma El Cometa.

El transporte de pasajeros provenía de Rosario, Santa Fe, y se dirigía hacia la ciudad de Oberá, Misiones. El viaje se interrumpió debido a que un búfalo de gran porte apareció sobre la cinta asfáltica, volviendo inevitable la colisión. Tras el choque, el vehículo despistó y terminó inclinado sobre la banquina lateral.

Asistencia al pasaje y descompensación del chofer

En el interior colectivo viajaban 23 pasajeros, entre los cuales había de un menor de edad. A pesar de la violencia del impacto contra el búfalo y de la desestabilización del micro en la banquina, no se registraron heridos entre los pasajeros.

Esto último lo confirmaron los efectivos de Bomberos Voluntarios de San Miguel. Sin embargo, el chofer de la unidad fue el único que requirió traslado y asistencia inmediata en el hospital local, debido a que sufrió una descompensación ligada al shock y a la tensión del accidente. El conductor permanece internado bajo observación médica mientras se observa su evolución.

En el lugar del hecho trabajaron los Bomberos Voluntarios, personal de salud pública y efectivos de la Policía de Corrientes, quienes se encargaron de realizar las pericias correspondientes y de señalizar la ruta para evitar nuevos accidentes.

Con respecto a las personas que se encontraban varadas al costado de ruta, finalmente pudieron continuar con su itinerario planificado. La empresa envió una unidad de refuerzo hacia el lugar del accidente, logrando recoger y trasbordar a los 23 pasajeros de forma exitosa.

Con información de Redes Sociales Caá Catí