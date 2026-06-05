Un hombre fue hospitalizado tras una pelea callejera en Corrientes

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado en una pelea callejera ocurrida en Corrientes capital. El hecho se registró entre las calles Hernandarias y Quijano, en el barrio Quilmes.

La Policía fue alertada por el Sistema Integral de Seguridad 911 y, al llegar al lugar, encontraron a la víctima con varias heridas: tenía un corte en la oreja izquierda, lesiones en la mano derecha, en el codo y en la espalda. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela para recibir atención médica.

Con la descripción brindada por la víctima, la Policía realizó un rastrillaje en la zona y, a pocas cuadras, localizaron a un sospechoso con características similares. Fue demorado y quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.