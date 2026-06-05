Dictaron prisión preventiva a un abogado de Corrientes por estafas a jubilados

En una jornada de intensas actuaciones judiciales en la ciudad de Esquina, la Justicia ratificó este viernes la prisión preventiva para un abogado local formalmente imputado en una causa penal por presuntas estafas cometidas en perjuicio de jubilados.

La resolución adquirió firmeza luego de que un tribunal de alzada desestimara los planteos de la defensa, encabezada por Norberto Fernández Codazzi, hermano del polémico abogado detenido e imputado por otros delitos, uno de ellos el caso del niño N.

El proceso comenzó a primera hora de la mañana en la Oficina Judicial de Esquina. Durante una audiencia de medidas de coerción, el fiscal de la causa, doctor Gustavo Javier Mosquera, requirió formalmente la prisión preventiva del profesional del derecho con el objetivo de resguardar el desarrollo del proceso hasta la realización del juicio oral, según publicó el portal Actualidad Esquina.

La solicitud del Ministerio Público Fiscal fue otorgada en primera instancia por la jueza de Garantías interviniente, doctora Lourdes Silvero.

Ante el fallo, el defensor del imputado, a cargo de Fernández Codazzi, presentó un recurso de impugnación para intentar revertir la detención de su asistido.

Debido a la urgencia y los plazos procesales, el caso fue elevado de forma inmediata al Tribunal de Revisión de la ciudad de Mercedes. Horas más tarde, el cuerpo colegiado -integrado por los jueces Carlos Antonio Martínez, Jorge Alberto Esper y Enrique Eduardo Deniri- resolvió rechazar por unanimidad la impugnación de la defensa, dejando firme la medida restrictiva de la libertad.

Allanamiento



Cabe señalar que el pasado martes 2, el fiscal Mosquera había solicitado allanamientos en inmuebles que estarían vinculados a este abogado, uno de los cuales está ubicado en calles Islas Malvinas y Berón de Astrada, donde secuestraron documentales contundentes, tales como plásticos bancarios y tarjetas de crédito pertenecientes al o los denunciantes, según pudo saberse.

El presunto modus operandi del profesional que ahora quedó detenido con prisión preventiva, consistía en efectuar una retención ilegal prolongada de las tarjetas de crédito de los jubilados para ejecutar compras no autorizadas o solicitar créditos personales fraudulentos, según se informó.

Antecedente



La maniobra fraudulenta de este abogado se horas después de otro fallo que sorprendió: el Tribunal de Juicio de Goya, constituido de forma unipersonal por el doctor Julio Ángel Duarte, condenó a la abogada esquinense Marina Soledad Arce a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, sumado a una absoluta inhabilitación profesional por idéntico período. La Sentencia Nº 35/26, tipificó conductas de estafa continuada en concurso ideal con falsificación, uso de documentación oficial apócrifa y maniobras de engaño sistemáticas.