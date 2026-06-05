Corrientes: una combi de pasajeros chocó contra un caballo en la Ruta 12

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones del acceso a la localidad de Itatí, cuando una combi con pasajeros colisionó contra un equino que se interpuso inesperadamente sobre la calzada asfáltica.



El transporte de pasajeros de media distancia, perteneciente a la empresa Duarte Turismo, había partido desde la ciudad de Ituzaingó con destino a la ciudad de Corrientes.



Según los testimonios brindados por las personas que viajaban en la unidad, el chofer realizó una maniobra de emergencia para intentar eludir a dos caballos que irrumpieron en la ruta, pero no logró evitar el impacto contra uno de los animales.

Como consecuencia de la violenta colisión, el rodado perdió el control, se desvió de su trayectoria original y finalizó su marcha sobre la banquina, al costado del corredor vial.



El choque provocó la activación automática del sistema de airbags, la destrucción total del parabrisas y el estallido de una de las ventanillas laterales del vehículo, según precisaron fuentes del caso.



A raíz de la rotura de los cristales, una pasajera sufrió politraumatismos y heridas cortantes causadas por las astillas de vidrio. En el lugar se desplegó un operativo de asistencia en el que personal de emergencias médicas brindó los primeros auxilios a los ocupantes y derivó a los afectados hacia el centro de salud más cercano para su correspondiente evaluación médica.