Juicio abreviado: penas de hasta 6 años de prisión a un clan familiar por venta de droga

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a diez integrantes de un clan familiar dedicado a la venta de drogas en Goya mediante un juicio abreviado, imponiendo penas de hasta 6 años de prisión y el decomiso de sus vehículos a favor del Estado.

La organización, liderada por Juan Carlos Zapata y Miriam García, operaba con cocaína y marihuana desde 2021 hasta agosto de 2023, cuando fueron desarticulados, según expresa el expediente.

La desarticulación definitiva de esta red delictiva se logró tras una serie de múltiples y simultáneos allanamientos ejecutados el 18 de agosto de 2023.

Durante aquellos procedimientos, coordinados por las fuerzas federales tras una exhaustiva investigación del Juzgado Federal de Goya, se logró incautar una importante cantidad de cocaína y marihuana fraccionada para la venta, además de altas sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos de estiramiento.

La pesquisa judicial demostró que la estructura criminal estaba perfectamente organizada en dos facciones que operaban de forma interconectada para dominar el territorio de comercialización en la segunda ciudad de la provincia.

Una de las ramas de la banda estaba bajo la conducción directa de Juan Carlos Zapata, popularmente conocido en el ámbito delictivo como "Macho", mientras que el segundo brazo operativo era liderado por Miriam García, según detalló el periodista local Juan Cruz Velásquez.

En el acuerdo alcanzado, las penas más severas recayeron sobre los cabecillas de la organización: el propio "Macho" Zapata y su hijo, Juan Carlos Zapata, alias "Bebo", quienes aceptaron una condena de 6 años de prisión efectiva.

Ambos asumieron la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por haberse cometido con la intervención organizada de tres o más personas.

El resto de los eslabones operativos del clan -identificados como Isabel Zapata, Gabriela Zapata, Alejandro Benítez (alias "Loco Ale"), María de los Ángeles Martínez, Sergio García y la co-líder Miriam García- pactaron una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En tanto, Karen Benítez y Ezequiel Chávez fueron considerados partícipes secundarios de las maniobras de narcomenudeo, recibiendo una condena de 3 años de prisión en suspenso.

Decomisos



Como parte accesoria pero clave de la sentencia homologada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, se ordenó el decomiso total de la flota de vehículos que el clan utilizaba para el traslado y la distribución de las sustancias.

De esta manera, pasaron formalmente a manos del Estado un automóvil Fiat Uno y un lote de seis motocicletas de distintas cilindradas, entre las que se encontraban modelos Honda de 150 cc, Motomel de 110 cc y 125 cc, Guerrero, Appia y una Gilera tipo cross.