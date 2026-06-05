Buscan a un hombre que desapareció en una laguna en General Paz

En un sorprendente hecho ocurrido alrededor de las 15 de este viernes, un hombre desapareció después de entrar a una profunda laguna para buscar a un carpincho que había cazado en un establecimiento rural del paraje Colonia Romero, del departamento General Paz.



El cazador ingresó al agua para retirar al animal abatido y perdió el contacto con la superficie, según contaron sus compañeros de cacería. Un intenso operativo de rastrillaje se desplegó ratos después con la llegada del personal policial y los bomberos voluntarios, según publicó el portal de Redes Sociales.



El hecho sucedió en la estancia denominada "Cacique", situada en el paraje Colonia Romero, a unos 10 kilómetros del casco urbano de Caá Catí, sobre un camino de tierra, que comunica con la Ruta Provincial N° 13, en una zona caracterizada por la actividad de forestación.



De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el ciudadano se encontraba realizando actividades de caza. Tras efectuar un disparo y abatir a un carpincho, decidió adentrarse al espejo de agua con el objetivo de llegar hasta la presa.



Testigos presenciales indicaron que, en un primer tramo, el cazador avanzó a pie sobre una zona de embalsados. Sin embargo, al alcanzar el sector más profundo perdió pie y desapareció de manera imprevista de la superficie, sin que sus acompañantes pudieran volver a divisarlo.

