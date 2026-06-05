Se movilizaban en una moto robada y con una fuerte suma de dinero en Corrientes

En un control policial montado sobre la Ruta Provincial 38, la la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya aprehendió a dos hombres oriundos de la ciudad de Bella Vista quienes se movilizaben en una moto robada y con una importante suma de dinero de origen dudoso.

El procedimiento fue ejecutado en la Primera Sección Rincón de Gómez, sobre un camino rural de la zona conocido como “El Caracho”, donde realizaban tareas operativas de identificación de personas.

Interceptaron la marcha de una Yamaha YZ25 de 250 cc conducido por Juan Manuel M. de 24 años, quien viajaba acompañado por Jorge Luis O. de 25 años, ambos con domicilio en la ciudad de Bella Vista.

Al verificar la documentación del vehículo y realizar la consulta de rigor en la base de datos de los sistemas de emergencia, constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vehicular activo por un ilícito previo

Durante el transcurso de la requisa e identificación, uno de los sospechosos exhibió una cuantiosa suma de dinero, supuestamente destinada a concretar una transacción de compra-venta de otra motocicleta.

Ante la falta de avales inmediatos y en presencia de testigos civiles, los efectivos realizaron el conteo formal y el posterior secuestro preventivo de los billetes de moneda nacional y extranjera.

El hecho fue remitido de inmediato al Fiscal Rural, doctor José Omar Cáceres, quien ordenó dar intervención de oficio bajo la carátula de averiguación de delito, la formal aprehensión de ambos ciudadanos y el secuestro definitivo tanto del motovehículo como del dinero en efectivo.