Recuperaron un caballo robado que estaba oculto en un monte en Corrientes

Un eficaz procedimiento policial desplegado por la Policía permitió el esclarecimiento de un presunto hecho de abigeato y la restitución de un animal equino a su legítimo dueño en la localidad de Paso de la Patria.

Tras un rápido rastrillaje de la División de Investigación Criminal, el equino fue hallado atado en una zona boscosa.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia radicada por el damnificado a primera hora de la mañana en la comisaría local. Según consta en los registros policiales, un hombre identificado como Alcides A., se presentó de forma espontánea en la unidad de orden público para reportar la situación.

El damnificado expuso que al momento de levantarse para iniciar su jornada laboral se percató de la preocupante ausencia de su caballo en el corral, lo que le generó la sospecha de que el animal había sido sustraído del predio. Ante la alerta y la incertidumbre del propietario, el personal de la División de Investigación Criminal de la dependencia se abocó de manera inmediata a las tareas de campo y averiguaciones correspondientes en la zona.La premura de los investigadores permitió obtener resultados positivos pocas horas después al localizar al equino en el interior de un monte denso.El animal se encontraba oculto entre la vegetación y atado con una soga muy corta, maniobra habitualmente utilizada por los delincuentes rurales para esconder los animales robados de la vista pública de forma provisional.Los funcionarios procedieron de inmediato a poner a salvo al caballo y a disponer su traslado hacia la sede policial.