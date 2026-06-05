San Luis del Palmar: tras una persecución, recuperaron una moto robada hace un año

Personal de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar secuestró de manera preventiva una motocicleta que presentaba un pedido de captura vigente por un hecho delictivo ocurrido el año pasado en la localidad de Mburucuyá.

El procedimiento se registró, cuando los efectivos policiales desarrollaban tareas de prevención sobre la calle Misiones, en un sector periférico y rural de la mencionada jurisdicción.

En ese momento, las autoridades divisaron la aproximación de un motociclista que, al percatarse de la presencia de las patrullas y del retén de seguridad, realizó una maniobra evasiva para evitar ser identificado y emprendió una veloz fuga. La acción motivó el inicio de un seguimiento controlado por parte de las comisiones policiales.

Al verse cercado por los uniformados, el sospechoso desvió el rodado hacia una zona de monte denso, donde decidió abandonar el vehículo para continuar la huida a pie a través de la vegetación, logrando perderse de vista.

En el lugar, el personal policial procedió a la incautación preventiva del motovehículo, marca Yamaha modelo YBR de 125 cc. Al ingresar los datos numéricos del cuadro y del motor en la base de datos de los sistemas informáticos de la fuerza, se constató que la unidad registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2025, emitido por la Comisaría de Mburucuyá bajo la carátula judicial de supuesto robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

El rodado recuperado fue trasladado a la dependencia local y puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad fiscal en turno, mientras se continúan las diligencias correspondientes para identificar al conductor prófugo.