Paso de la Patria: vio a la policía y abandonó una parrilla a gas

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria procedieron al secuestro preventivo de una costosa parrilla portátil a gas, luego de recibir el alerta de una vecina sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa.

El procedimiento se encuadró dentro de las tareas de prevención que la fuerza realiza de forma permanente en la villa turística.

El hecho se registró cuando una ciudadana se comunicó con la dependencia para advertir que un hombre caminaba por la zona transportando un objeto de grandes dimensiones.

Ante la presunción de un ilícito, una comisión policial se dirigió de forma inmediata hacia el sector indicado para verificar la situación y proceder a la identificación de la persona.

Al notar el arribo del patrullero y verse cercado por el despliegue de los uniformados, el sospechoso decidió deshacerse del elemento y emprendió una veloz huida a pie, logrando escapar del perímetro.En el lugar, hallaron el artefacto abandonado y confirmaron que se trataba de una estructura de parrilla móvil que funciona a gas, que fue puesto en resguardado.Luego se inició un relevamiento vecinal en las inmediaciones con el objetivo de establecer la procedencia del artículo y determinar si correspondía a alguna vivienda o comercio de la zona.