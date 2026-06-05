Recuperaron una bicielta sustraída en plena madrugada

Personal policial recuperó una bicicleta Zenith color azul, rodado 26, que había sido sustraída cerca de las 3:30 de este viernes en avenida Cartagena y Castelli. El damnificado, tras el hallazgo del rodado en calle Valdepeña, desistió de radicar la denuncia penal correspondiente.

El procedimiento se inició tras un llamado radial de alerta emitido por el Sistema Integral de Seguridad 911, tras lo cual de inmediato acudió el móvil policial C-510, de la Comisaría Octava Urbana que se entrevistó con el damnificado.

El ciudadano relató que circulaba a bordo del rodado por la mencionada avenida cuando fue abordado por un desconocido que, sin mediar mayores palabras, le sustrajo el vehículo y se dio a la fuga.

Con los datos aportados, se dispuso un amplio patrullaje preventivo por las inmediaciones hasta que a las pocas cuadras, en una cortada sin nombre ubicada sobre la calle Valdepeña, entre Francia y Castelli, los uniformados divisaron una bicicleta tirada en la vía pública.

Al ser exhibida ante el propietario, este reconoció el rodado como propio, manifestando a las autoridades su deseo de no iniciar acciones judiciales debido a la rápida recuperación de su bien.

