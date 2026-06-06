Allanaron una vivienda de Corrientes: secuestraron cocaína, dinero y celulares

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos tras un allanamiento en una vivienda del barrio Trujillo de la ciudad de Corrientes.

El procedimiento se realizó durante la mañana del jueves 5, en una vivienda ubicada en el barrio Trujillo, donde los uniformados dieron cumplimiento a cinco oficios judiciales.

Durante la intervención, los efectivos lograron secuestrar 250 gramos de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y una bicicleta que registraba un pedido de secuestro activo.

Además, tres personas mayores de edad, dos hombres y una mujer fueron detenidas, ya que estarían presuntamente vinculadas con la causa que se investiga.

Tanto los elementos secuestrados como los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones y diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.

En el despliegue participaron integrantes del GTO de Capital y Saladas, P.A.R., Infantería, Destacamento San Marcos, División de Canes, G.I.R., Dirección de Drones Policiales y la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.