Bella Vista: secuestraron carne y elementos vinculados a un caso de abigeato

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron productos cárnicos y distintos elementos que estarían vinculados a un presunto hecho de abigeato en la localidad de Bella Vista.

El operativo se inició durante la noche del viernes, cuando efectivos de Prefectura Naval que desarrollaban tareas de prevención sobre la costa del río Paraná, a la altura de calle Fígaro, detectaron a varias personas desplazándose a caballo por la zona.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados y escuchar la voz de alto, los sospechosos emprendieron la fuga aprovechando la oscuridad del lugar.

En la huida abandonaron dos bolsas de arpillera que llamaron la atención de los agentes.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, cuyos efectivos se hicieron presentes en el sector para inspeccionar los elementos encontrados.

Durante la requisa, los policías constataron que las bolsas contenían cortes cárnicos que serían de origen vacuno, además de una balanza tipo pilón, un lazo confeccionado con piola y otros elementos que podrían estar relacionados con la maniobra investigada.

Todo lo hallado fue secuestrado preventivamente para ser incorporado a la causa judicial.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, intervino el fiscal de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Bella Vista, Dr. Sergio Germán Freitag, quien dispuso las diligencias procesales correspondientes.

La investigación fue iniciada bajo la carátula "De Oficio por Supuesto Abigeato", mientras continúan las tareas para determinar la procedencia de la carne secuestrada e identificar a las personas que escaparon del lugar.