Hallaron el cuerpo del cazador que había desaparecido en una laguna en General Paz

La Policía de Corrientes informó este sábado que hallaron el cuerpo del hombre que desapareció después de entrar a una profunda laguna para buscar a un carpincho que había cazado en un establecimiento rural del paraje Colonia Romero, del departamento General Paz.

Según la información inicial, el cuerpo fue hallado en hora de este sábado en una zona cercana donde el hombre se encontraba realizando actividades de caza.

El hecho sucedió en la estancia denominada "Cacique", situada en el paraje Colonia Romero, a unos 10 kilómetros del casco urbano de Caá Catí, sobre un camino de tierra, que comunica con la Ruta Provincial N° 13, en una zona caracterizada por la actividad de forestación.

Tras efectuar un disparo y abatir a un carpincho, el hombre decidió adentrarse al espejo de agua con el objetivo de llegar hasta la presa.

Testigos presenciales indicaron que, en un primer tramo, el cazador avanzó a pie sobre una zona de embalsados. Sin embargo, al alcanzar el sector más profundo perdió pie y desapareció de manera imprevista de la superficie, sin que sus acompañantes pudieran volver a divisarlo.

Por el caso, la fuerza había despegado un intenso operativo de rastrillaje que contó con la participación de bomberos voluntarios.







