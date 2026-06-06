Multa millonaria en Corrientes por transportar ganado sin identificación

La Policía de Corrientes detectó una irregularidad en el transporte de bovinos durante un control realizado en Goya sobre la Ruta Nacional N.º 12. El procedimiento derivó en una multa millonaria y en el secuestro preventivo de los animales involucrados.

Durante la inspección de un camión que trasladaba hacienda, los policías comprobaron que cinco animales carecían de la marca obligatoria de propiedad. Este requisito es indispensable para acreditar el origen y la trazabilidad legal de los animales.

A partir de la constatación de la infracción, se iniciaron las actuaciones correspondientes por incumplimiento de la normativa vigente sobre identificación animal. Además, se impuso una sanción económica de alrededor de 4 millones de pesos.

Animales bajo resguardo

Como medida preventiva, todos los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Sociedad Rural de Goya. De esa manera, quedaron bajo custodia oficial mientras avanzan las actuaciones administrativas.

Posteriormente, fueron sometidos a una revisión individual a cargo del veterinario policial. El objetivo fue determinar su situación y completar las verificaciones previstas por el procedimiento.

Prevención del abigeato

Desde la Policía remarcaron que este mecanismo resulta clave para prevenir el abigeato y garantizar la legalidad de la actividad ganadera.

La identificación permite verificar la procedencia de los bovinos y controlar los movimientos de hacienda. Según destacaron, estas medidas contribuyen a proteger tanto a los productores como a los consumidores.