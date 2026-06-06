Narcomenudeo en Corrientes: secuestraron droga y detuvieron a dos personas en un allanamiento

Una investigación por narcomenudeo derivó en un allanamiento en la ciudad correntina de Goya, donde la Policía secuestró cocaína, marihuana y otros elementos de interés para la causa. Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas.

Drogas y otros elementos secuestrados

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Sexta de Goya junto con el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) y de la Prefectura Naval Argentina. La orden de allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Itatí. Durante la requisa, se hallaron varias dosis de marihuana y un ladrillo y medio de cocaína.

Además de la droga, los policías secuestraron tres teléfonos celulares, una motocicleta Yamaha XTZ y dinero en efectivo.

Dos detenidos

Asimismo en el procedimiento fueron detenidas dos personas que estarían vinculadas a la venta de drogas. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la causa.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría, donde continuaron los trámites procesales correspondientes.