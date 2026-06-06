Corrientes: tres heridos graves por el choque entre dos motos sobre Ruta 12 y Maipú

Se produjo un choque entre dos motos este sábado por la noche en la ciudad de Corrientes, en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la avenida Maipú. Como consecuencia del siniestro vial, tres personas se encuentran en grave estado.

De acuerdo con la información inicial, fueron testigos que se encontraban en la zona quienes alertaron sobre el incidente y los heridos. Tras el impacto, los involucrados fueron trasladados al Hospital Escuela General San Martín para recibir atención.

Operativo en la zona

Tras conocerse el siniestro, inspectores municipales se dirigieron al lugar para colaborar con las tareas de asistencia y ordenar la circulación vehicular. El tránsito en la zona estuvo afectado mientras se desarrollaron las tareas de asistencia y peritaje.