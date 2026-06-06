Homicidio: condenado a 15 años de prisión por apuñalar por la espalda a un joven

La Oficina Judicial de Goya condenó de 15 años de prisión efectiva para Gerardo Alegre, hallado culpable del homicidio de Eduardo Andrés Morlivo, un joven de 20 años atacado el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Matadero de esta ciudad.

La resolución se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Lucio López Lecube, cerrando un proceso marcado por los intensos reclamos de justicia de la familia de la víctima.

El hecho investigado ocurrió cuando Morlivo recibió una puñalada por la espalda que le causó graves heridas en la región torácica, según determinaron los médicos que lo atendieron en el hospital regional “Dr Camilo Muniagurria”.

Tras agonizar durante semanas en la unidad de terapia intensiva del centro de salud el joven falleció el 13 de octubre de 2025 debido a las complicaciones de las lesiones sufridas.

Durante la etapa de instrucción, el caso sumó tensiones ante los reiterados incumplimientos del acusado a las medidas cautelares, incluyendo la violación del arresto domiciliario.

Tras las protestas de los familiares y las sucesivas audiencias de control impulsadas por la querella, liderada por la abogada Lucía del Cielo Aguirre, Alegre fue trasladado a la Comisaría Cuarta.

Si bien la querella solicitó inicialmente la calificación de homicidio agravado por alevosía debido a las características de la agresión, la causa se resolvió bajo la carátula de homicidio simple, según detalló la propia abogada ante el periodista local Juan Cruz Velásquez.

Tras la homologación del fallo por la pena máxima acordada para este tipo de proceso, los allegados de Morlivo expresaron su conformidad con la sentencia dictada.