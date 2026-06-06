Desarticularon un búnker de venta de droga con decomisos por $4 millones en Corrientes

En Gobernador Virasoro desarticularon un búnker de comercialización de estupefacientes, en un operativo realizado por personal de la Policía Federal Argentina en el marco de la ley de estupefacientes.

El procedimiento se concretó durante la tarde del viernes último, y aseguran que fue el resultado de una investigación contra el narcotráfico y el narcomenudeo impulsada por la Superintendencia de Agencias Federales, que desplegaron para ello tareas de inteligencia y vigilancia.

La labor previa fue coordinada por la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres, la cual mediante seguimientos discretos, análisis de información criminal y vigilancias en la zona, lograron individualizar el domicilio investigado.

Las pesquisas permitieron comprobar que en el lugar se utilizaba la modalidad de fraccionamiento y venta directa de sustancias prohibidas al menudeo.



Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías de Virasoro, bajo la dirección de la doctora Silvia Erika Benítez, otorgó la correspondiente orden de allanamiento. Durante la requisa de la vivienda, las fuerzas de seguridad incautaron 46 envoltorios de nylon que contenían un total de 46 gramos de clorhidrato de cocaína, junto a 25 gramos de cogollos de marihuana listos para su distribución.

Asimismo, los uniformados secuestraron cinco teléfonos celulares, una tablet y 38.300 pesos en efectivo.

El valor total del aforo de los elementos incautados asciende a los 4.170.000 pesos aproximadamente.

Por disposición de la magistrada interviniente, todos los elementos de interés para la causa quedaron bajo estricto resguardo de la fuerza federal. Desde la institución destacaron que este resultado forma parte del compromiso permanente para erradicar el comercio de drogas y garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región.