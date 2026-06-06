Detuvieron a "Miguelito" tras robar una garrafa de 45 kilos de un colegio en Corrientes

Un rápido despliegue policial coordinado tras una alerta a los servicios de emergencia permitió la captura de un delincuente conocido bajo el alias de "Miguelito" y la recuperación de un tubo de gas de 45 kilogramos que había sido sustraído del Colegio Secundario "René Favaloro".

El implicado quedó alojado en la dependencia policial bajo la carátula de supuesto robo, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía en turno.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia anónima a al Servicio Integral de Seguridad (SIS) 911, donde un ciudadano alertó que dos hombres habían violentado el sector trasero del establecimiento educativo, lindante con el patio, para llevarse una garrafa azul de gran tamaño.

El denunciante aportó datos clave sobre la vestimenta de los sospechosos, detallando que uno de ellos vestía campera oscura, pantalón negro y gorra del mismo color.

Ante la gravedad del hecho, personal de la Comisaría 14° Urbana se dirigió al lugar de inmediato en vehículos particulares y patrulleros oficiales. Debido a la complejidad de la zona, se sumaron en apoyo unidades operativas del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II y V (GRIM II y GRIM V), y se organizó un operativo cerrojo en distintos puntos del barrio.

Alrededor de las 21:30 horas del viernes, una patrulla del GRIM II logró interceptar y demorar a un joven sobre la calle Larratea, entre una arteria sin nombre y Fernández de Moratín.

El sospechoso fue identificado como M. Á. S. A., de 25 años de edad, alias "Miguelito", con domicilio registrado en el complejo de las 54 Viviendas.

Inmediatamente, los efectivos se entrevistaron con un residente de las inmediaciones, quien manifestó que los delincuentes habían dejado abandonado el tubo de gas de 45 kilos en el interior de su propiedad. El vecino hizo entrega voluntaria del elemento a los uniformados para su posterior resguardo.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 8 (UFIC N° 8). Las autoridades judiciales dispusieron el inicio formal de las actuaciones bajo la carátula de "De Oficio por Supuesto Robo Capital" y determinaron que el detenido permanezca en carácter de aprehendido a disposición del magistrado interviniente.