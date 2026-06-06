Corrientes: tras hallar una moto en la calle comprobaron que era robada

Una patrulla policial que realizaba tareas de prevención del delito localizó una motocicleta abandonada en la vía pública y poco después, un ciudadano reportó el robo de su vehículo, aunque el trámite formal debió postergarse debido a que el damnificado no contaba con las acreditaciones correspondientes de la propiedad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Aguirre y Maradona del barrio Doctor Montaña durante una recorrida por la zona donde divisaron un motovehículo de 110 cc tirado en el suelo y sin ocupantes.

Ante la presunción de un hecho ilícito, los efectivos procedieron al resguardo preventivo de la unidad. Minutos más tarde, la base del Sistema Integral de Seguridad emitió una alerta radial sobre un robo ocurrido en la avenida Maipú.

El damnificado, identificado como Fernando José B. se presentó en la dependencia policial para dejar constancia del hurto de su motocicleta. Al momento de iniciar la exposición, las autoridades constataron que el ciudadano no poseía la documentación legal que acreditara la titularidad del rodado. Asimismo, la víctima no pudo precisar la marca ni el modelo del vehículo, argumentando que la motocicleta no tenía los plásticos de la carrocería ni la chapa patente colocada.

Ante la falta de datos solicitaron denunciante que regresara con los papeles correspondientes para formalizar la denuncia y verificar si coincide con el rodado recuperado.