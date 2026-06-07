Secuestraron una moto tras una persecución en el barrio Pirayuí

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron una motocicleta durante un procedimiento realizado en el barrio Pirayuí de la ciudad de Corrientes, luego de que su conductor escapara al advertir la presencia policial.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas por la zona. En ese contexto, al circular por calle 1 entre calle 2 y Pablo Obregón, observaron una motocicleta que les llamó la atención debido a que era conducida sin la llave colocada en el sistema de encendido.

Al notar el patrullaje, el motociclista aceleró la marcha e intentó alejarse del lugar, lo que motivó un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

Según informaron fuentes policiales, pocos minutos después el hombre abandonó el rodado en la vía pública y continuó la fuga a pie por calles cercanas, logrando escapar.

Tras asegurar el vehículo, los policías realizaron una inspección y detectaron varias anomalías. Entre ellas, constataron que la motocicleta no tenía tambor de arranque y que utilizaba un sistema de encendido directo, una modalidad frecuentemente asociada a maniobras irregulares.

Además, al verificar la numeración del motor y del cuadro en las bases de datos correspondientes, se estableció que el rodado registraba una prohibición de circular vigente.

Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada preventivamente y trasladada a la Comisaría Vigésima, donde se continuaron las actuaciones de rigor para determinar su situación legal y avanzar con la investigación.

La Policía continúa trabajando para identificar al conductor que logró darse a la fuga durante el procedimiento.