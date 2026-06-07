Corrientes: un hombre armado con un cuchillo amenazó al Presidente frente a la Prefectura

Un preocupante suceso de violencia urbana se registró durante las primeras horas de la mañana de este domingo en el ingreso a las dependencias de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Monte Caseros.

De acuerdo con lo informado un hombre se posicionó de forma desafiante en la puerta del edificio público portando un cuchillo de considerables dimensiones. Blandiendo el arma blanca, el sujeto comenzó a lanzar insultos y arengas políticas contra el Gobierno nacional, gritando textualmente la frase: “Milei nos está matando de hambre”.

El estado de alteración y la peligrosidad del sospechoso causaron alarma inmediata entre los transeúntes de la costanera.

Antecedentes psiquiátricos y el relato de los testigos de la zona

La conducta violenta no pasó desapercibida para quienes transitaban por el paseo costero, tras lo cual alertaron a las guardias de la fuerza.

Según el relato de testigos presenciales, el causante del disturbio es una persona que suele deambular de forma constante por ese sector.

Asimismo, los vecinos indicaron que el hombre ya habría protagonizado episodios previos en la vía pública, los cuales se encuentran directamente vinculados a severos trastornos psiquiátricos o problemas crónicos de salud mental no tratados.

Rápido despliegue de Prefectura y contención

La oportuna y profesional respuesta de los efectivos de la Prefectura Naval Argentina fue determinante para neutralizar la amenaza.

El personal de guardia activó el protocolo de seguridad y procedió a rodear y reducir al hombre de forma limpia, sin necesidad de efectuar disparos ni lamentar personas lesionadas.

Tras lograr la contención del atacante, arribaró un servicio de atención médica privado que brindó asistencia en el terreno.

Por el momento no se informó si hubo heridos ni detenciones formales, esperandose un parte oficial para conocer el desenlace administrativo del caso.

En tanto que el sujeto fue derivado a un centro asistencial para una evaluación integral de su salud mental.

Con información de Radio Mega.