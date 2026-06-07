Corrientes: salvan a un búho lesionado y lo trasladan al Centro Aguará

La Policía de Corrientes informó asistió en el rescate de un ave silvestre herida en la localidad de General Paz.

El operativo de rescate de fauna autóctona se inició tras el llamado de un productor rural que transitaba por un sector protegido de General Paz. El vecino divisó entre la vegetación a un búho silvestre de gran porte que manifestaba muestras de debilidad y lesión física que le impedía desplegar sus alas y desenvolverse por sus propios medios.

Ante el riesgo inminente de que el ejemplar fuera atacado por depredadores o no lograra sobrevivir a la intemperie por su condición, el poblador se comunicó con la Policía. La respuesta fue inmediata, movilizándose una dotación específica de la Policía Rural y Ecológica de Caá Catí hacia el punto geográfico indicado.

Operativo de resguardo y traslado hacia el Centro Aguará

Es así que el personal especializado procedió a realizar las maniobras de aproximación con el debido cuidado técnico para evitar estresar aún más al animal herido.

El búho fue contenido de manera exitosa, protegido dentro de un canil acondicionado y estabilizado de forma primaria por el personal de la fuerza.

Tras contenerlo, se coordinó una posta de traslado logístico interinstitucional, la dotación de Caá Catí custodió al ave en el primer tramo de la ruta.

Posteriormente se acopló al operativo el personal policial de San Luis del Palmar, facilitando el rápido desplazamiento del espécimen hacia el área metropolitana.

Finalmente, el ave fue entregada de forma oficial a los guardaparques y biólogos del Centro de Conservación Aguará, ubicado en la localidad de Paso de la Patria.

Tratamiento médico y el valor del equilibrio ambiental

El búho silvestre fue alojado en un recinto y sometido a exámenes clínicos por parte del equipo de médicos veterinarios para evaluar sus heridas y condición general.

Una vez que reciba el alta médica definitiva, los expertos evaluarán el entorno ideal para coordinar su liberación y regreso definitivo a su hábitat natural.