Corrientes: tres falsos vendedores con cocaína y marihuana frente a la Basílica de Itatí

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a varias personas con drogas entre sus pertenencias en la localidad de Itatí.

El procedimiento antinarcóticos se concretó en la siesta de domingo, en momentos de gran afluencia de feligreses, el personal de la División Ensenada Grande (dependiente de Drogas Peligrosas), trabajando en forma conjunta con los agentes de la Comisaría de Distrito Itatí, desplegó un dispositivo de control en el paseo peatonal ubicado frente al santuario.

En el lugar se demoró en la vía pública de tres hombres mayores de edad que se encontraban en una actitud sospechosa.

Los sujetos fueron trasladados de inmediato a la sede policial, donde se logró establecer sus identidades: Sebastián G. de 23 años, domiciliado en el Barrio La Taza de Itatí, Florencio A., de 24 años, domiciliado en el Barrio Virgen del Rosario y Gastón P., de 21 años y también residente de barrio Virgen del Rosario.

Ocultaban cocaína y marihuana entre elementos religiosos

Bajo custodia y en presencia de testigos civiles, los efectivos solicitaron a los demorados que exhibieran la totalidad de las pertenencias que cargaban en sus bolsos de venta ambulante. El resultado de las requisas individuales dejó al descubierto la actividad ilícita:

Gastón P. llevaba $69.000 en efectivo, junto a estampas de la Virgen y velas. Florencio A. cargaba estampitas, velas, la suma de $176.400 en efectivo y un envoltorio de polietileno blanco que resguardaba una sustancia vegetal. Sometida al test orientativo, dio positivo para marihuana con un peso de 6 gramos.

Por último, Sebastián G. portaba $657.000 en efectivo y 10 envoltorios plásticos con una sustancia blanca que el test de campo confirmó como cocaína, con un peso total de 4 gramos.

El recuento final arrojó el secuestro definitivo de $902.400 en moneda de curso legal, además de las dosis de estupefacientes fraccionadas que estaban listas para ser introducidas en el mercado local del menudeo.

EL Oficial Auxiliar Gastón Torres entabló comunicación telefónica con las autoridades judiciales. La fiscal en turno, Dra. Silvia Gabriela Ibarra, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 8, tomó las riendas del expediente.

Así se iniciaron las actuaciones judiciales por Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Asimismo, se ordenó el secuestro y cadena de custodia para las drogas como para el dinero en efectivo.