Golpe al narcomenudeo en Corrientes: se desmanteló un punto de venta de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un allanamiento en la localidad de Curuzú Cuatiá el cual terminó con una persona detenida y el secuestro de droga.

A través de un operativo conjunto de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá, con el apoyo estratégico del Grupo Táctico Operacional (GTO), desmantelaron un centro de venta de estupefacientes al menudeo.

Con los datos probatorios recolectados y bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Investigaciones, las autoridades judiciales libraron una orden de allanamiento para un domicilio particular emplazado sobre la Avenida Laprida al 100.

Debido al riesgo potencial del operativo, se solicitó la cooperación del Grupo Táctico Operacional (GTO), cuyos especialistas aseguraron el perímetro y garantizaron el ingreso de los investigadores al inmueble.

Hallazgo de dosis de cocaína y secuestro de telefonía celular

Una vez que las fuerzas de seguridad lograron neutralizar cualquier tipo de resistencia en la vivienda señalada por la pesquisa, los efectivos procedieron a realizar una minuciosa requisa de los distintos ambientes del hogar.

Durante la inspección, el personal policial halló y secuestró elementos de alta relevancia para el caso:

Sustancias estupefacientes: un total de 12 envoltorios de plástico (conocidos como "bochitas") que contenían una sustancia blanquecina en polvo.

Dispositivos tecnológicos: se incautaron tres teléfonos celulares de diferentes marcas, elementos que fueron catalogados por los pesquisas como herramientas de vital importancia informática

Con respecto a la sustancia hallada, los peritos realizaron los correspondientes test orientativos de reactivación química, arrojando un resultado positivo confirmatorio para cocaína.

Aprehensión de la sospechosa y trámites judiciales de rigor

Además, los uniformados procedieron a la aprehensión de la moradora y principal investigada del lugar, una mujer de 41 años, quien al momento del ingreso policial no pudo justificar la procedencia ni tenencia de las sustancias prohibidas halladas en su propiedad.

Tanto la mujer detenida como la totalidad de la cocaína, los teléfonos celulares fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.