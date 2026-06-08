Murió un hombre tras el choque entre dos motos sobre Ruta 12 y Maipú

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre de 38 años que había protagonizado un siniestro vial entre dos motocicletas el sábado sobre Ruta Nacional N° 12 y avenida Maipú.

El siniestro involucró a una motocicleta Honda GLH 150 cc., en la que circulaban dos jóvenes de 18 y 20 años, y una Honda Wave 110 cc., conducida por la víctima fatal.

Tras el impacto, los tres ocupantes fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre de 38 años falleció debido a la gravedad de las heridas.

El hecho fue puesto en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.

La investigación sigue en manos de la Comisaría Vigésima, donde se llevan adelante las diligencias de rigor para esclarecer el caso.