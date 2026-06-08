Corrientes: un auto chocó contra una retroexcavadora sobre Ruta 12 y hay dos heridos

Dos hombres resultaron heridos luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N.° 12, a la altura del kilómetro 691, en el acceso norte a la localidad de Esquina.

El siniestro se registró alrededor de las 7 de este lunes y tuvo como protagonistas a una máquina retroexcavadora y un automóvil Toyota Corolla que circulaban en el mismo sentido, de norte a sur.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de menor porte impactó contra la maquinaria vial que era conducida por Cirilo Almirón.

El Toyota Corolla era guiado por Alejandro Gauna, de 39 años, quien viajaba acompañado por Diego Riquel. Ambos se trasladaban desde la ciudad de Resistencia hacia Buenos Aires.

Como consecuencia de la colisión, Gauna sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias.



Posteriormente fue derivado al Hospital San Roque de Esquina, donde ingresó inconsciente para recibir atención médica. Su acompañante, Diego Riquel, también resultó herido y fue trasladado al mismo centro de salud.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de su estado de salud.

Bomberos Voluntarios de Esquina trabajaron en el lugar para auxiliar a los ocupantes del automóvil y colaborar con las tareas de emergencia.

En tanto, efectivos policiales y personal especializado realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.

La investigación cuenta con la intervención de la licenciada Andrea Gómez, integrante del Equipo Técnico de Investigación (ETI) del Ministerio Público Fiscal, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias en la escena del siniestro.

Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que derivaron en el choque.

Con información de Actualidad Esquina