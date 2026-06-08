Golpe al narcomenudeo en Corrientes: desarticulan un kiosco de venta de estupefacientes

La Policía Federal informó que el sábado desarticuló un centro de comercialización de estupefacientes al menudeo en la localidad de Goya, el cual operaba en el barrio Independencia de esa localidad

El allanamiento, ordenado por la Justicia de Garantías, se ejecutó el sábado por la tarde y permitió la detención del principal investigado, quien fue sorprendido en plena actividad ilícita.

El procedimiento fue resultado de una investigación coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Las tareas de campo y los seguimientos se desarrollaron de manera sostenida durante varios días por parte de las brigadas civiles de la Fuerza federal.

El foco estuvo centrado en un domicilio particular del barrio Independencia, en la zona periférica de Goya. Los detectives lograron recolectar pruebas contundentes, filmaciones y cruces de datos que confirmaban el funcionamiento de un denominado "kiosco narco".

Allanamiento cerrojo y detención en plena actividad ilícita

Tras la recolección de pruebas, se requirió una orden de registro para el inmueble señalado. El procedimiento contó con el aval de la Unidad Fiscal de Goya y fue convalidado mediante la firma del juez interviniente, el Dr. Lucio López Lecube.

En la tarde del sábado 6 de junio, la División Unidad Operativa Federal Goya irrumpieron de manera sorpresiva en la vivienda. El despliegue táctico fue tan veloz que el principal investigado de la causa no tuvo margen para la fuga o descartar la evidencia. Un hombre, mayor de edad, fue sorprendido por los federales en plena ejecución de la actividad ilícita.

Controlada la situación, el personal policial llevó adelante una minuciosa requisa, logrando el hallazgo de material de alta relevancia penal para la causa. Durante el operativo se concretó el secuestro de los siguientes elementos:

Sustancias prohibidas: diversas dosis de estupefacientes fraccionadas y debidamente listas para su comercialización .

Dinero y herramientas: una suma no especificada de billetes de moneda de curso legal producto de las transacciones del día y diversos utensilios plásticos utilizados para el estiramiento y fraccionamiento.

El sospechoso fue trasladado a la sede local de la PFA, quedando junto a los elementos incautados, donde se continuaron con las diligencias del caso.