Tragedia en Corrientes: un ciclista murió arrollado por un camión en avenida Ferré

Un ciclista murió este lunes tras ser embestido y arrollado por un camión de gran porte en la intersección de la avenida Pedro Ferré y la calle Brasil de la ciudad de Corrientes, informaron fuentes policiales.

El luctuoso episodio se registró en las primeras horas de la tarde sobre la banda central norte de la mencionada avenida.

De acuerdo con los primeros datos recabados y por causas que se tratan de establecer, un camión, conducido por un hombre de 36 años, que circulaba con su acoplado completamente cargado de madera arrolló al sujeto.

Imágenes escalofriantes

En imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, se observa que en un momento determinado, el hombre deja la bicicleta en el parterre central, camina unos metros y cuando está por pasar el camión, se arroja en el pavimento.

Por el momento, la víctima no fue identificada, señaló la fuerza.

En el lugar trabaja personal de la Policía y de Tránsito.