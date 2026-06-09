Golpe al narcomenudeo en Corrientes: interceptan a un sospechoso con cocaína

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien cargaba con varias dosis de droga, listas para su comercialización.

El procedimiento se realizó en la noche del lunes en el marco de tareas de prevención en inmediaciones de las calles 24 de Agosto y Río Paraná, sector cercano a la costa, por parte de efectivos de la Comisaría XI Urbana.

En dicho lugar se divisó a un hombre que merodeaba y observaba las viviendas del lugar. Al notar la presencia policial, intentó cambiar su rumbo, lo que motivó a que sea interceptarlo para identificarlo.

Al ser abordado, el sospechoso comenzó a manifestar un marcado nerviosismo. Al momento de responder las preguntas de rigor, incurrió en reiteradas contradicciones. Ante las irregularidades, se determinó su demora de carácter preventivo y lo trasladaron a la base de la Unidad.

Hallazgo de 300 envoltorios y peritaje de Drogas Peligrosas

Una vez en la sede policial y bajo las formalidades legales se procedió a la requisa, solicitando al demorado que muestre los que transportaba entre sus prendas.

El hombre de 27 años extrajo una bolsa plástica transparente. En su interior se constató una cantidad de pequeños paquetes: se contabilizaron 300 envoltorios que resguardaban una sustancia blanquecina.

Ante tal situación se solicitó la intervención y colaboración técnica de los peritos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Los especialistas sometieron las muestras al correspondiente Test de Orientación Química, que arrojaron resultado positivo para cocaína, registrando un peso total definitivo de 41,09 gramos para el cargamento secuestrado.

Tras el pesaje de la sustancia y el labrado de las actas de secuestro en presencia de los testigos, se comunicó la situación a los estrados judiciales competentes.

El demorado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) en turno de la Capital. Las dosis de cocaína permanecen bajo cadena de custodia, en tanto que en la mencionada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.