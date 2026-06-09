Allanaron una vivienda en Corrientes por una causa de estafa virtual

La Policía de Corrientes informó este martes que llevaron adelante un allanamiento en la capital correntina en el marco de una investigación por una presunta estafa virtual.

El procedimiento fue el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas en conjunto con la Unidad Fiscal interviniente, a partir de una denuncia vinculada a una supuesta transferencia realizada desde el teléfono celular extraviado de una mujer.

Según precisaron fuentes policiales, las averiguaciones permitieron reunir elementos que derivaron en una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Samuel Morse, entre Abrevadero y Hungría, en la ciudad de Corrientes.

Durante el operativo, los investigadores procedieron al secuestro de tres teléfonos celulares de distintas marcas y características, considerados de interés para la causa.

De acuerdo con las primeras hipótesis, los dispositivos podrían guardar relación con la maniobra denunciada, por lo que serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su posible vinculación con el hecho investigado.

La causa continúa bajo investigación y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias pertinentes.