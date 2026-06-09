Manosearon a una nena en pleno centro: un concejal persiguió al depravado

Los gritos de una niña en pleno centro correntino rompieron con la pasividad del lunes, cuando cerca del mediodía fue atacada por un hombre que en plena vía pública la acosó y la manoseó. La situación no pasó a mayores porque los gritos de la pequeña alertaron a los transeúntes que intervinieron para socorrer a la menor. Uno de los que persiguió al depravado fue el concejal Matías Bocalón que se encontraba cerca cuando oyó las quejas.

Todo sucedió en la esquina de San Martín y La Rioja. El edil salió despedido tras el hombre. Lo corrió durante varias cuadras hasta que se perdió en el tumulto de niños y niñas que salían del colegio Hipólito Yrigoyen. También la policía intervino en la persecución y lograron dar con el sujeto metros mas adelante.

Tras el susto y luego de ser atendida por los transeúntes, la niña volvió a su hogar. No hubo una denuncia formal, confirmó la policía a El Litoral.

El concejal Matías Bocalón confirmó a El Litoral lo sucedido y el mal momento que vivio la menor con su madre, tambien detalló que asistio a la comisaría primera, para denunciar lo sucedido.

"Gracias a Dios se pudo evitar un daño mayor , gracias al accionar de Guardia Urbana y la Policía también estuvo rápida en su accionar", dijo el edil.