Un joven misionero por varias causas fue detenido en Mocoretá

En un operativo conjunto entre las comisarías Primera y Segunda de Mocoretá se logró la captura de un hombre implicado en varios hechos, quien cuenta con un amplio prontuario delictivo en tres provincias.



Por orden del fiscal de la causa, el acusado será trasladado y alojado en una celda de la vecina ciudad de Monte Caseros.

El procedimiento se concretó durante la madrugada, luego de que el personal de la Sección Investigaciones y de la Comisaría Segunda interceptara al sospechoso, mayor de edad y oriundo de la provincia de Misiones. Al verificar sus datos, constataron que el imputado ya poseía importantes antecedentes por delitos contra la propiedad en Buenos Aires, Misiones y en la propia localidad correntina de Mocoretá, donde arrastraba una condena previa dictada cuando aún era menor de edad.



El fiscal local, el Dr. Bruno Monzón, dispuso su inmediata detención bajo el argumento jurídico de reiterancia delictiva, debido a los continuos ingresos ilegales a domicilios registrados en la jurisdicción durante los últimos días.



Los efectivos policiales continúan con las tareas investigativas y el análisis de denuncias recientes para determinar la posible vinculación del detenido con otros robos y hurtos bajo la misma modalidad en la zona.



Una vez que finalicen las diligencias procesales obligatorias en Mocoretá, el joven será trasladado de manera definitiva a la Alcaidía de la Comisaría Primera de Monte Caseros, donde permanecerá bajo custodia policial estricta y a disposición de la magistratura judicial interviniente para la formulación formal de los cargos.