Investigan el robo a un joyero en Corrientes: lo atacaron en su casa y le saquearon el comercio

Un joyero de la ciudad de Corrientes fue víctima de un asalto que comenzó en su casa y derivó en el saqueo de su comercio ubicado por la calle Córdoba, casi Yrigoyen. El hecho ocurrió durante la siesta del lunes y es investigado por la Policía que analiza cámaras de seguridad y otros detalles para avanzar con la causa.

La víctima fue identificada como Raúl. C, un comerciante que fue interceptado al llegar a su domicilio, ubicado en el barrio San Benito. El hombre estuvo secuestrado durante varias horas.

Asalto, secuestro y robo millonario

De acuerdo con los primeros datos policiales aportados a El Litoral, el joyero fue sorprendido cuando llegó a su vivienda. Tras ingresar al garaje, lo asaltaron dos hombres con el rostro cubierto y otro con un arma de fuego: lo redujeron, lo ataron y le exigieron dinero.

De esta manera, los delincuentes lo mantuvieron secuestrado dentro de su casa por más de dos horas. Durante ese tiempo, un grupo de los atacantes se dirigió a la joyería con el auto de la víctima, quien quedó custodiado por otros dos hombres.

Fue así que, mientras el comerciante estuvo retenido, le robaron una importante cantidad de mercadería de su negocio. Según se indicó, se llevaron entre 80 y 90 piezas de joyería, dinero en efectivo y un celular.

La investigación sostiene que los autores quisieron abrir la caja fuerte del comercio, pero no lo lograron. Ese intento fallido habría derivado en agresiones posteriores contra la víctima, con golpes reiterados en el rostro y la cabeza.

Finalmente, el auto del joyero fue abandonado en las inmediaciones de su vivienda tras el escape de los agresores. El vehículo fue analizado en busca de rastros que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

