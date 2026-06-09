Caso Loan: el juicio se realizará en el Escuadrón 48 de Gendarmería

A una semana del juicio por la sustracción y encubrimiento de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional será el escenario para desarrollo del debate.

La institución está ubicada en la intersección de calles Perú y San Martín, de ciudad Capital. El proceso llega tras una inspección ocular en varios puntos de 9 de Julio que afianzó la hipótesis de la fiscalía: al niño lo secuestraron y buscarán quebrar el pacto de silencio de los 17 acusados ante más de 160 testigos.

Traslado al Escuadrón 48 y cronograma del debate

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, dictó una resolución clave de 21 puntos para ordenar el desarrollo del debate, a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del menor (13 de junio de 2024).

La principal novedad radica en la modificación del escenario físico de las audiencias, pues el Tribunal resolvió que las sesiones se desarrollen en las dependencias del Escuadrón 48 de Corrientes.

El cronograma estipula que el debate se iniciará formalmente el martes 16 de junio a las 9, bajo una modalidad de audiencias alternadas: se sesionará consecutivamente los días martes, miércoles y jueves de la primera semana, y miércoles y jueves de la semana posterior.

Si bien el ingreso de asistentes estará supeditado a la capacidad física del Escuadrón, los jueces garantizaron la máxima transparencia mediante la transmisión en vivo de las jornadas a través de la plataforma YouTube.

La inspección en el naranjal y la contundencia de la Fiscalía

El camino hacia el juicio sumó un hito procesal determinante tras la reciente realización de una inspección ocular en la localidad de 9 de Julio, donde el Tribunal, la querella de los padres (María Noguera y José Peña) y el Ministerio Público Fiscal recorrieron a pie más de 8 kilómetros durante siete horas diferentes puntos de interes para la causa.

Tras recorrer el monte y la casa de la abuela del menor, la fiscal general Tamara Pourcel, junto a los auxiliares Gabriel Romero Olivello y María Soledad Branchi, brindaron definiciones categóricas en exclusiva para el programa “O sea... digamos” de El Litoral.

El equipo afirmó que la fisonomía del terreno descarta de plano cualquier teoría de extravío voluntario. “Lo que nosotros sacamos de esta inspección ocular es justamente reforzar la hipótesis que teníamos, que es que Loan fue sustraído, Loan no desapareció solo, a Loan lo sacaron del ámbito de custodia de su papá”, sentenció la fiscal Pourcel, sepultando las antiguas versiones defensivas sobre un supuesto accidente vial.

Los fiscales detallaron las hostilidades del monte lindante al naranjal: “Yendo para la zona del botín, es una zona lejana de difícil acceso. Entre la maleza es difícil acceder, hay que agacharse mucho, hay muchas espinas. Son lugares complicados que nos refuerzan la teoría de que efectivamente a Loan lo sustrajeron”.

El enigma del hotel y las ventanas tapadas en 9 de Julio

Otro de los puntos más oscuros que se ventilarán en el Escuadrón 48 y que fue constatado en la inspección previa es el comportamiento de un grupo de sospechosos en el casco urbano de 9 de Julio, puntualmente en las instalaciones del hotel "Despertar del Iberá".

Allí operaron diez de los acusados de entorpecer la causa, simulando falsamente ser miembros de la Fundación Lucio Dupuy. Durante la recorrida ocular, los fiscales descubrieron un blindaje visual sospechoso en las habitaciones.

“Accedimos al hotel y nos indicaron que por ejemplo las ventanas estaban todas tapadas, entonces no se veía de afuera para adentro", reveló el fiscal auxiliar Romero Olivello.

“La hipótesis más fuerte que tiene este Ministerio Público Fiscal es que esos vidrios fueron tapados por las personas que estaban alojadas ahí con los menores", sentenció Olivello.

El propio dueño del establecimiento hotelero les confesó en la cara a los jueces que no tenía idea de quiénes eran sus huéspedes y que “tuvo que buscar en Google los nombres de las personas que se habían alojado ahí”, un dato que la fiscalía tendrá en cuenta.

Los 17 imputados, 160 testigos y las claves para romper el silencio

El debate en el Escuadrón 48 de Corrientes representará un desafío técnico y humano, con un expediente masivo que supera los 90 cuerpos de documentación. Las claves del juicio oral se estructuran en base a tres ejes fundamentales: