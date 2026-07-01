Más de 100 policías de Corrientes se capacitaron en primeros auxilios y RCP

Más de 100 policías de Corrientes participaron ayer de una jornada sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. El entrenamiento se desarrolló en las instalaciones del Complejo de Formación Santa Catalina.

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía coordinaron la actividad institucional con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones críticas.

Divisiones convocadas

Los asistentes pertenecen a las unidades especiales, Grim, GIR, Destacamento San Marcos y División Antiarrebato. Este grupo de policías reforzó conocimientos en cuanto a la atención inicial de personas en riesgo.

El taller tuvo la modalidad tanto práctica como teórica y fue dictado por el Sistema de Emergencias Médicas 107, Los instructores capacitaron sobre maniobras de RCP y pautas de actuación inmediata para escenarios de emergencia.

Según información oficial, las acciones integran el plan permanente de actualización continua que impulsa la fuerza de seguridad provincial. Con el programa se busca optimizar el servicio diario y la protección de la ciudadanía.