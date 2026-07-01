Buscan a un marinero correntino que cayó al mar mientras trabajaba en un buque pesquero

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) comunicó este miércoles que buscan intensamente a un correntino que cayó al mar mientras realizaba maniobras de cubierta a bordo del buque pesquero "Luca Mario".

Se trata del correntino Juan Carlos Gutiérrez, oriundo de Empedrado, quien desapareció el martes 30 de junio luego de caer al agua durante una maniobra mientras cumplía funciones como marinero.

Según informó la organización gremial, hasta el momento el trabajador continúa siendo intensamente buscado, sin que se haya logrado dar con su paradero.

Cuestionamientos por las condiciones de navegación

En el mismo comunicado, el SOMU expresó su acompañamiento a la familia del tripulante y cuestionó la decisión de algunos capitanes de permanecer en altamar pese a las advertencias emitidas por la Prefectura Naval Argentina ante la inminencia de un temporal.

Desde el sindicato señalaron que, en ocasiones, se desoyen las recomendaciones de resguardo para continuar con las tareas de pesca, una situación que advirtieron incrementa los riesgos para la vida de las tripulaciones.