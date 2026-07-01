Abuso en Corrientes: investigan el embarazo de una niña de 11 años

La Justicia investiga un presunto caso de abuso en la localidad correntina de Pueblo Libertador, donde una niña de 11 años fue hallada cursando cuatro meses de embarazo y permanece bajo seguimiento médico debido al alto riesgo que implica la gestación a su edad.

De acuerdo con la información inicial, la causa judicial fue iniciada el 22 de junio directamente en la fiscalía. Debido a que la víctima es menor de edad, el expediente se mantiene bajo estricta reserva con el objetivo de resguardar su identidad y proteger sus derechos.

En el marco de la investigación, la niña ya fue entrevistada mediante el sistema de Cámara Gesell, una herramienta utilizada para obtener el testimonio de niños, niñas y adolescentes en un ámbito especialmente acondicionado para evitar su revictimización.

Por el caso, la pareja de la madre de la menor, un hombre de 31 años, está bajo investigación. Sin embargo, hasta el momento no existe una imputación confirmada y la causa continúa caratulada con autor no determinado.

Seguimiento médico

Según trascendió, la madre de la niña, de 40 años, atravesaría una situación de vulnerabilidad social, mientras que la menor permanece bajo control médico especializado en el Hospital Juan Pablo II, donde recibe seguimiento permanente debido al alto riesgo que implica un embarazo a tan temprana edad.

La investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas y serán las pericias, los testimonios y las distintas medidas judiciales las que permitirán determinar las responsabilidades correspondientes.