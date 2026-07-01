Corrientes: cuatro detenidos tras el decomiso de 11 animales silvestres

Un operativo preventivo nocturno desplegado por la Policía Rural y Ecológica de Paso de los Libres permitió desbaratar una importante actividad de caza ilegal en el río Miriñay.



El procedimiento, concretado durante la noche del martes, culminó con la aprehensión de cuatro hombres mayores de edad, la entrega de dos menores a sus padres, y el secuestro de un automóvil, una embarcación y 11 ejemplares de fauna silvestre autóctona recientemente capturados.





El hecho se desencadenó cuando una patrulla rural que realizaba recorridas de prevención sobre la Ruta Nacional Nº 117 detectó un Renault 12 que remolcaba una lancha.





Tras advertir movimientos sospechosos, los efectivos policiales siguieron el rodado y lograron interceptarlo en el barrio Caá Guazú de la ciudad fronteriza.





En el vehículo viajaban los cuatro adultos acompañados por dos adolescentes de 17 años, quienes admitieron que regresaban de una jornada de caza y pesca.Al inspeccionar el baúl del coche, los uniformados descubrieron los cuerpos de los animales.





El médico veterinario de la fuerza policial examinó el cargamento y confirmó el decomiso exacto de cinco carpinchos adultos, tres carpinchos juveniles, un chancho salvaje adulto, un chancho salvaje juvenil y un ciervo guazuncho, todos eviscerados y con cuero, lo que demostraba la inmediatez de las capturas ilegales.





Ante el hallazgo, la fiscal de Investigación en turno, Daniela Di Tomaso, dispuso el inicio de actuaciones de oficio bajo la carátula de presunta depredación de fauna e infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.





Ordenó además el secuestro inmediato del automóvil, la embarcación, el motor fuera de borda y las herramientas de caza.



Los cuatro mayores de edad permanecen alojados en la dependencia policial a disposición de la Justicia.