Declaran Macarena y la abuela Catalina en el juicio por Loan

Este miércoles dclararon cinco hermanos de Loan Peña en el juicio que se le sigue a 17 personas por la sustracción y el ocultamiento del niño de la localidad correntina de 9 de Julio. La conmoción por el hecho obligó a pausar el inicio del testimonio de uno de ellos, en una jornada marcada por la denuncia de que a Cristian Peña lo habían extorsionado tras la desaparición del nene. Este jueves el debate continuará y las expectativas se centran en lo que puedan decir la abuela Catalina y Macarena Peña, la hija de la imputada Laudelina.

La sexta jornada de juicio por el caso de Loan inició con demoras por un entredicho entre las defensas y el ministerio público fiscal, así como por temas vinculados a la prensa. Casi una hora después de lo previsto inició el testimonio de Cristian, uno de los hermanos mayores del nene cuyo paradero es un misterio desde el 13 de junio de 2024.

Cristian, entre otros detalles del día del hecho y la búsqueda, aseguró que a la madrugada del 14 de junio recibió un mensaje de texto en su teléfono en el que lo extorsionaban para "negociar" la entrega del menor.

Posteriormente declaró Alfredo Maximiliano, quien sobre el inicio de su turno frente a los jueces y las demás partes, sufrió una descompensación debido a una crisis emocional por la que rompió en llanto. Debió atenderlo personal de la guardia médica, hasta lograr estabilizarlo.

Asimismo, alrededor de las 13 comenzó la declaración de José Omar, quien extendió por algunas horas sus palabras, para luego dar paso a sus hermanos César y Fernando que, cada uno a su turno, tuvieron definiciones breves y no recibieron preguntas de las defensas.

A las 17 concluyó la audiencia y continuará este jueves a las 9.30 según lo determinó el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni, quien este miércoles estuvo acompañado por el juez Enrique Bosch mientras que Simón Bracco y Eduardo Ariel Belforte pérmanecieron en sus oficinas en General Roca y Formosa respectvamente.

¿Quiénes declaran este jueves?

Este jueves deben declarar en el tribunal las primas de Loan Peña, Macarena -hija de Laudelina- y Camila Núñez. En tanto que en tercer término está citada la abuela, Catalina, en cuya casa de produjeron los acontecimientos que ahora son materia de este juicio.