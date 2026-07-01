Goya: allanamientos simultáneos por narcomenudeo en dos barrios

Personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Goya, desplegó al menos dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad durante la siesta de este miércoles en el marco de una causa penal que investiga la presunta comercialización y distribución de sustancias ilegales a baja escala, bajo la órbita de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.





Los mandatos judiciales se concentraron en viviendas particulares ubicadas de forma estratégica en los barrios Esperanza y Medalla Milagrosa, tras una serie de tareas investigativas previas que indicaban la existencia de búnkers o puntos de venta al menudeo en dichas zonas, según describió el periodista local Juan Cruz Velasquez.





Las órdenes de irrupción fueron emitidas por las autoridades judiciales competentes para desarticular estas presuntas bocas de expendio. Debido al desarrollo reciente de las actuaciones en el lugar, las fuerzas de seguridad federales aún no han dado a conocer de forma oficial el balance definitivo del operativo.



Se aguardan precisiones en las próximas horas respecto a la cantidad de personas demoradas, así como el detalle de los posibles secuestros de sustancias de origen vegetal o blanquecina, dinero en efectivo y teléfonos celulares vinculados a la causa.