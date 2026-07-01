Permitirán que Benítez y Laudelina vean a sus hijos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes permitió este miércoles en el juicio por Loan Peña que los imputados Bernardino Antonio Benítez y Laudelina Peña puedan tener contacto con sus hijos, luego de dos años sin verse, explicaron fuentes judiciales.

En fecha a determinar, pero la semana que viene, Benítez y Laudelina podrán mantener un acercamiento con sus hijos menores de edad J y A, quienes no ven a sus padres hace dos años, según refiriron fuentes con acceso al caso.

La posibilidad surgió luego de que este miércoles, en la audiencia por el juicio de Loan, el abogado de Benítez, el defensor oficial Enzo Di Tella, solicitara que se permita restablecer contacto entre los menores y el padre, detenido desde junio de 2024 y actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia en el marco de este proceso.

La solicitud de Di Tella obtuvo adhesión de la defensora de Laudelina, la abogada particular Mónica Chiribín, tanto como de la Defensora de Menores e Incapaces, Rosana Leonor Marini, quien hasta la actualidad consintió que ambos menores, hijos de la pareja de Benítez y Peña, permanezcan bajo la custodia de su hermana mayor, Macarena.

Ese fue el fundamento principal para descartar tres recursos tramitados por la defensa de Benítez para que cumpla la prisión preventiva en domiciliaria, con custodia y tobillera electrónica.

Concretamente, este miércoles los jueces Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte, aceptaron que la revinculación se haga antes de la feria administrativa, en fecha a determinar.

Para eso se tomarán recaudos para garantizar que se cumpla el derecho a resguardar el interés superior del niño: deberá ser en un lugar acondicionado, hasta el momento, del Escuadrón 48 de Gendarmería donde se sustancia el juicio. Se solicitó también que Laudelina y Benítez estén sin las esposas puestas y que en el sitio no haya guardias uniformados.