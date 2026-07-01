Corrientes: tras robar garrafas, confirmaron que tenía pronfoso prontuario

Un delincuente con frondoso prontuario fue detenido este miércoles tras una investigación que permitió recuperar tres garrafas robadas de una vivienda deshabitada en el barrio centro de la ciudad de Curuzú Cuatiá.





La captura del implicado, identificado por sus iniciales R. H. G. y conocido en el ámbito delictivo como "Pico", se logró gracias al análisis clave de las cámaras de seguridad que registraron sus ingresos reiterados a la propiedad, según publicó el portal Diario de Curuzú.





La investigación inició tras la denuncia radicada en la Comisaría Primera por el propietario del inmueble damnificado, ubicado en la calle Rivadavia al 800. Aprovechando la ausencia de moradores, el malviviente trepó las instalaciones y violentó una ventana para acceder al interior de la casa, y sustrajo los tres tubos de gas.





El caso fue judicializado de inmediato bajo la carátula penal de "Supuesto Robo por Escalamiento" en tanto que posteriormente en el entrecruzamiento de secuencias fílmicas de la zona permitió identificar con precisión al sospechoso y localizar su paradero en el barrio Yagua Rincón.





Con la orden judicial correspondiente, se ejecutó un allanamiento en su domicilio que culminó con su detención y el secuestro de prendas de vestir utilizadas durante los robos, además de la totalidad de las garrafas sustraídas.





Debido a la peligrosidad del delincuente y sus amplios antecedentes penales, el procedimiento requirió un fuerte despliegue que coordinó a efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, junto con el apoyo del grupo especial de la Unidad Regional III. El imputado fue trasladado a la Sección Alcaidía local y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC).