Susto en la Ruta 12: un camión se prendió fuego en Corrientes

Un camión de gran porte sufrió un voraz incendio este miércoles sobre la banquina de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 920, en jurisdicción de la localidad correntina de Saladas.





El siniestro vial, registrado cerca de las 11 horas frente al acceso de la estancia "El Fortín", movilizó un intenso operativo de emergencia que logró controlar el fuego sin que se reportaran personas heridas.



El transporte era conducido por un hombre de 50 años de apellido Olivarez, con domicilio en la localidad de Barranqueras, provincia del Chaco, quien viajaba acompañado por otro hombre, mayor de edad.





Al percatarse del inicio de las llamas, el chofer logró maniobrar para estacionar el rodado en la zona de banquina, lo que evitó que el incidente interrumpiera por completo la circulación de la traza nacional.



Debido a la magnitud de las llamas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Saladas acudió de inmediato al lugar y solicitó la colaboración de dependencias de la región. El operativo de extinción requirió el trabajo conjunto de dos autobombas de la localidad de San Roque y una unidad de Saladas. Gracias al rápido accionar de las tres dotaciones, el fuego fue sofocado en su totalidad, registrándose únicamente importantes daños materiales en la unidad de transporte