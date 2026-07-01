Investigan el ataque sexual a una joven con capacidad restringida en Corrientes

La investigación por el presunto abuso sexual de un joven con capacidad restringida en el predio del Club San Vicente en la ciudad de Bella Vista avanza con nuevos elementos clave, tras la conmoción social generada por la viralización de imágenes del hecho.





Fuentes judiciales confirmaron que ya fueron identificados tanto los presuntos autores como varios testigos directos de la agresión. Un paso decisivo en la causa fue el examen interdisciplinario realizado recientemente a la víctima en Corrientes Capital, cuyo informe final será determinante para definir las próximas medidas procesales y eventuales detenciones.





De acuerdo con la pesquisa, los testigos habrían presenciado el ataque sin intervenir para detenerlo, e incluso algunos habrían registrado la secuencia con sus teléfonos celulares.





La familia indicó que existirían registros fílmicos incorporados a la investigación y sostuvo que cualquier dato o testimonio podría ser importante para avanzar con el caso.





La causa, caratulada como “Supuesto abuso sexual agravado”, está a cargo del fiscal Dr. Ramón Alfredo Muth, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, quien continúa reuniendo pruebas, citando a declarar a los involucrados y evaluando las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.