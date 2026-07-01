Investigan un caso de maltrato animal en una unidad penitenciaria de Corrientes

Se conoció un caso de maltrato animal en la Unidad Penal 8 de Goya y es investigado por la Justicia, luego de que se difundiera un video en el que un guardia patea a un gato. El Servicio Penitenciario Provincial inició el sumario administrativo y dispuso el traslado del efectivo involucrado.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario a El Litoral, el hecho ocurrió el domingo 21, durante la siesta, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del predio. El gato atacado es la mascota de la guardia y, tras atención veterinaria, se confirmó que no tiene lesiones.

"Se realizó la denuncia en la Fiscalía Rural y de Medio Ambiente de Goya por maltrato animal. Y, al recibir el informe de la unidad, se dispuso la instrucción del sumario administrativo y el traslado del agente", señalaron.

Repercusiones

Luego de que el video captado por las cámaras de seguridad fuera difundido, la abogada animalista Liliana Gómez también presentó una denuncia ante la Fiscalía de Recepción y Análisis de Casos.

En paralelo, la causa judicial continúa para determinar si el hecho configura un delito previsto en la ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales. De esta manera, se establecerán las responsabilidades penales en torno al hecho ocurrido en el penal de Goya.