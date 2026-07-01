Corrientes: intentaron huir con elementos de dudosa procedencia

LA Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas en la ciudad Capital. Además, secuestró elementos de dudosa procedencia.

La intervención policial se concretó durante la noche del martes, en el marco de tareas de prevención por parte del Comando Patrulla Móvil, momento en que divisaron una situación irregular.

En las inmediaciones de calle Las Violetas, observaron a dos personas que se trasladaban a bordo de una motocicleta, quienes al percatarse de la presencia policial aceleraron de forrma abrupta para evitar el retén de control.

Falta de documentación e incautación de un kit de herramientas

Esta actitud provocó un seguimiento del rodado, hasta que una vez cercados y reducidos en la vía pública, los agentes procedieron a identificar a los ocupantes, constatando que se trataba de dos jóvenes de 18 y 21 años.

Además, no contaban con las acreditaciones de propiedad de la motocicleta —una marca Honda, modelo Wave de 110 cc.—, al momento de ser requerido por los uniformados.

En paralelo, se realizó una requisa de los elementos que llevaban consigo, por lo que detectaron que ocultaban un kit de herramientas de mano completo. Al ser interrogados sobre la procedencia y el uso de dichos implementos mecánicos, los sospechosos cayeron en contradicciones y no pudieron justificar el origen de los mismos.

Ante la falta de documentación del vehículo y la dudosa procedencia de las herramientas, se secuestró preventivamente la totalidad de los objetos.

Los demorados, la motocicleta y el kit de herramientas fueron trasladados hacia la comisaría jurisdiccional, donde se realizaron inicio a los trámites de rigor.