Corrientes: retiraron 50 caballos sueltos de las calles de Paso de los Libres

La Policía de Corrientes y la Municipalidad de Paso de los Libres retiraron 50 caballos sueltos que circulaban por calles y avenidas de la ciudad. El operativo se realizó durante dos días seguidos para prevenir siniestros viales.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Policía Rural y Ecológica, junto con personal municipal, quienes realizaron tareas de contención y arreo en distintos sectores considerados de riesgo.

Durante la primera jornada fueron retirados 20 animales, mientras que en el segundo día se sumaron otros 30 caballos, que fueron trasladados al predio municipal.

Traslado y resguardo de los animales

Los animales permanecerán bajo resguardo hasta que sus dueños sean identificados. Desde la Municipalidad se informó que se aplicarán las sanciones correspondientes según la normativa vigente alrededor de estos casos.

Además, la Policía Rural señaló que este tipo de operativos tienen como objetivo reducir los riesgos para conductores y peatones, ya que la presencia de animales sueltos en la vía pública representa un peligro en zonas de circulación vehicular.