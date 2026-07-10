Cómo será el operativo de seguridad en Corrientes por Argentina vs Suiza

Con el objetivo de garantizar el orden público antes, durante y después del partido que disputará la Selección Argentina frente a su par de Suiza este sábado, la Policía de Corrientes implementará un riguroso cerco de seguridad en los principales puntos neurálgicos de concentración ciudadana.

El jefe de la fuerza de seguridad provincial, el comisario general Miguel Ángel Leguizamón, precisó que las acciones operativas implicarán el despliegue directo de un centenar de efectivos, secundados por más de 20 patrulleros móviles y 20 motocicletas de alta cilindrada.

El funcionario policial explicitó los ejes tácticos de la cobertura en declaraciones radiales: "Hemos elaborado un despliegue de seguridad para el durante y el pospartido, ante la manifestación de personas que concurren en caravana a realizar los festejos", argumentó a radio Sudamericana.

Restricciones vehiculares severas y desvíos en la Costanera

El esquema preventivo diseñado por la Jefatura contempla modificaciones sustanciales en la circulación del corredor ribereño, tradicional epicentro de las caravanas y celebraciones locales. Leguizamón puntualizó que se aplicará una restricción total para el ingreso de automóviles hacia los sectores de la Costanera Norte y Sur.

Bajo esta premisa, las unidades vehiculares que intenten avanzar desde el sector del Puerto de Corrientes serán desviadas de manera obligatoria por la calle Tomás Edison, mientras que el flujo proveniente de la zona sur deberá redireccionarse a la altura de la calle Lavalle.

En sintonía, los rodados que busquen ingresar desde la avenida 3 de Abril serán retenidos por los retenes de control.

"Únicamente se va a permitir el ingreso de personas caminando y motocicletas, previo control", detalló el jefe de Policía, advirtiendo que los puestos de control fronterizos sobre los accesos peatonales procederán al decomiso de botellas de vidrio, conservadoras familiares y cualquier clase de elemento contundente que pueda ser utilizado en riñas o disturbios urbanos durante los desahogos masivos de la parcialidad albiceleste.

Articulación con Tránsito y monitoreo digital por el 911

El plan de contingencia se ejecutará de forma coordinada con las cuadrillas de la Dirección de Tránsito Municipal, organismo que asumirá la responsabilidad de ejecutar los cortes de calzada y la señalización de los desvíos alternativos.

La cobertura espacial abarcará de forma simultánea al Parque Mitre, la Plaza Mercosur, el Parque Cambá Cuá y el epicentro de la rotonda de la plaza Poncho Verde, predio asignado para el funcionamiento del Fan Fest municipal con pantallas gigantes.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Jefatura, las guardias preventivas darán inicio formal a las 21 en las adyacencias del Fan Fest, extendiéndose a partir de las 22 —coincidiendo con el silbato de inicio del encuentro futbolístico— al resto de las cuadrículas programadas.

Leguizamón concluyó señalando que cada uno de los paseos públicos bajo cobertura estará sujeto a una auditoría visual continua y en tiempo real articulada mediante los dispositivos de videovigilancia del sistema de emergencias 911, herramienta técnica que servirá para coordinar una desconcentración pacífica y ordenada de los simpatizantes tras el pitazo final.